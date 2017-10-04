Приток золота в ETF в сентябре составил 22,4 т за счет североамериканских фондов

Объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) и схожих продуктах по состоянию на конец сентября составил 2,357 тыс. тонн (75,8 млн унций), подсчитал World Gold Council (WGC).

Это на 22,4 тонны (1%) больше уровня предыдущего месяца.

Приток золота в ETF наблюдался в Северной Америке, он составил 36 тонн. Тем временем объем золота в европейских и азиатских фондах сократился на 12 тонн и 1,7 тонны соответственно.

Всего с начала 2017 года ETF закупили 191,9 тонны золота на $7,5 млрд. Объем золота в ETF вырос на 7,7%.