Китай будет наращивать использование геотермальной энергии

Китай намерен увеличить использование геотермальной энергии до 70 млн тонн в угольном эквиваленте к 2020 году в рамках усилий по снижению зависимости страны от угля и борьбы с загрязнением, говорится в плане, разработанном Госкомитетом по делам развития и реформ, Государственным управлением по делам энергетики и другими ведомствами.

При этом годовое потребление геотермальной энергии в отопительных целях должно увеличиться до 40 млн тонн в угольном эквиваленте к 2020 году, отмечается в документе.

Тепловая энергия, поступающая из недр Земли, относится к чистым и возобновляемым энергетическим ресурсам. Усилия по освоению такой энергии являются частью мероприятий китайского правительства по борьбе с загрязнением окружающей среды, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно плану китайского правительства по развитию возобновляемых источников энергии на 2016-2020 гг., за счет ВИЭ к концу 2020 года будет производиться 1,9 трлн кВт.ч, что составит 27% от общего объема генерации электроэнергии в стране.

Официальные данные свидетельствуют о том, что в первом полугодии 2017 года структура китайской энергетики продолжала улучшаться на фоне мер правительства по переходу к более "зеленому росту". В частности, потребление угля в январе-июне составило 1,83 млрд тонн, или 59,8% от общего объема энергопотребления, что на 0,6 процентного пункта ниже показателя за аналогичный период 2016 года.

При этом на 0,3 процентного пункта выросла доля потребления природного газа и неископаемых источников энергии, в результате чего она достигла 20%.

К 2020 году Китай планирует снизить долю угля в общем объеме энергопотребления до менее 58%.