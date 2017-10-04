Экономика

18:00 04.10.2017

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 26,795 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,795 грн/$1 с 26,7225 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,78-26,81 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду продал $38,6 млн по курсу до 26,801 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $45 млн по курсу от 26,7 грн/$1 до 26,801 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,7988 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,8088 грн/$1 с 26,7042 грн/$1. Торговый оборот составил $417 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$344,9 млн.

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