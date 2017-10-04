Украина за 9 мес. нарастила экспорт кокса на 13,5%, но снизила импорт на 8,2%

Украина в январе-сентябре 2017 года нарастила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 200,202 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период возрос на 81,6% - до $40,775 млн.

При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (26,11% поставок в денежном выражении), Индию (23,97%) и ЮАР (18,46%).

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2017 импортировала 1 млн 25,764 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 8,2% меньше по сравнению с январем-сентябрем-2016. В денежном выражении импорт возрос на 47% - до $285,845 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (46,78% поставок в денежном выражении), Польши (41,86%) и Китая (5,67%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году нарастила экспорт кокса на 7,4% по сравнению с 2015 годом - до 257,356 тыс. тонн, в денежном выражении поставки сократились на 14,8% - до $32,543 млн. Основной экспорт осуществлялся в Грузию (27,75% поставок в денежном выражении), Турцию (21,93%) и Болгарию (14,20%).

Кроме того, Украина в 2016 году импортировала 1 млн 612,092 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 20,9% меньше по сравнению с 2015 годом. В денежном выражении импорт снизился на 25,7% - до $294,061 млн.

Ввоз осуществлялся в основном из Польши (45,90% поставок в денежном выражении), РФ (45,06%) и Китая (6,25%).

Вследствие военных действий на востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, временно контролируемых пророссийскими боевиками и российскими военными.

Среди основных экспортеров кокса - промышленно-финансовая группа "Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката, в которую, в частности, входят ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО "Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский косохимический завод", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1"). Значительная часть предприятий группы находится на территории, временно не подконтрольной украинским властям.

Основной собственник группы – российский предприниматель украинского происхождения Виктор Нусенкис.