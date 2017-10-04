Заявки в тендере "Нафтогаза" на аудит финотчетности за 2017-18гг подали E&Y, Deloitte и Baker Tilly

Заявки в тендере НАК "Нафтогаз Украины" по аудиту годовой финансовой отчетности компании по МФСО и проверке ее финансово-хозяйственной деятельности подали ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК" и ООО "Бейкер Тили Украина".

Согласно данным в системе ProZorro, начало аукциона ожидается 8 ноября 2017 года.

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Как сообщалось, ожидаемая стоимость закупки – до 45,397 млн грн (с НДС), срок оказания услуг – до 30 июня 2019 года.

Победитель тендера должен будет провести обзор промежуточной отдельной финансовой отчетности "Нафтогаза" за девять месяцев 2017 и девять месяцев 2018 года, аудит отдельной финансовой отчетности за 2017 и 2018 годы, аудит консолидированной финансовой отчетности за 2017-2018 годы. Также аудитор должен осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями договора с Международным банком реконструкции и развития.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.