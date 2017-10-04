Бизнесмен Хмельницкий объединил свои бизнес-проекты в инвестгруппу UFuture

Украинский предприниматель Василий Хмельницкий объединил свои бизнес-проекты и социальные инициативы под брендом UFuture Investment Group.

Согласно официальному пресс-релизу группы, UFuture Investment Group будет представлять компании и проекты предпринимателя в Украине и на международном уровне. Головной офис группы находится в Брюсселе.

"Миссия новой компании – развивать передовые и наиболее перспективные отрасли в Украине путем привлечения лучшего мирового опыта, знаний, технологий менеджмента и иностранных инвестиций в проекты группы в различных секторах. Акцент будет сделан на развитии высоких технологий, в первую очередь в рамках инновационных и индустриальных парков, а также на возобновляемой энергетике, биофармацевтике и современном агропроме", - говорится в сообщении.

В состав группы вошла украинская девелоперская компания UDP, специализацией которой является реализация крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, конгломерат объединил бизнесы в таких направлениях, как UDP Renewables, индустриальный парк "Белая Церковь", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.

В сообщении подчеркивается, что группа открыта для создания совместных предприятий и привлечения новых партнеров.

"Мы считаем, что Украина – перспективный рынок для развития, потенциал которого может быть раскрыт в партнерстве местных и международных игроков. Для нас важно не только привлечь средства на развитие проектов, но и привнести в Украину технологии, знания, инновационные управленческие практики и мировой опыт. Это станет толчком к развитию новой экономики в стране», – подчеркнул Василий Хмельницкий.

Главным управляющим директором UFuture Investment Group назначен Николай Тимощук, ранее 2,5 года возглавлявший представительство Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) в Брюсселе.

Группа сообщает, что он имеет значительный опыт работы в сфере развития бизнеса, корпоративных отношений, связей с общественностью и органами власти в Украине, странах СНГ, ЕС и Северной Америки и занимал руководящие позиции в таких ведущих международных корпорациях, как Chevron и TNK-BP.

Н.Тимощук будет координировать международную деятельность группы, привлечение инвестиций и партнёров в существующие бизнесы и перспективные проекты.

"Мы готовы предложить международным инвесторам услуги "единого окна" для реализации бизнес-проектов в Украине, прежде всего, в тех отраслях, где у нас есть экспертиза. Речь идет о конкретных инвестиционных проектах со всей инфраструктурой – это и промышленная недвижимость в индустриальных парках, и возможности для роста в инновационных парках, совместное инвестирование в возобновляемую энергетику, передовые инициативы в агросекторе и другие проекты группы", – отметил он.

Как сообщалось, В.Хмельницкий развивает различные бизнесы, предпочитая сотрудничество и совместное управление. Среди наиболее известных проектов – восстановление аэропорта "Киев", строительство столичных торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и комплексов "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "RiverStone", "Паркове мисто". Инвестирует в бизнесы UDP Renewables (альтернативная энергетика), "Биофарма" (фармацевтическая отрасль), "РТМ" (национальный оператор рекламы). Поддержку социальных проектов в области экономики и образования осуществляет фонд В. Хмельницкого K.Fund.