Украина за 9 мес. увеличила экспорт металлолома более чем на треть, резко нарастив его в июле-сентябре

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-сентябре 2017 года нарастили экспорт лома черных металлов на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 321,104 тыс. тонн (за январь-сентябрь-2016 экспортировано 233,378 тыс. тонн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины в среду, экспорт металлолома в денежном выражении возрос на 82,5% - до $74,830 млн (в январе-меннтябре-2016 - $40,992 млн).

В сентябре экспорт лома в натуральном выражении составил 64,336 тыс. тонн, тогда как в августе - 68,729 тыс. тонн, в июле - 57,073 тыс. тонн, июне - 29,106 тыс. тонн, в мае - 36,151 тыс. тонн, апреле - 27,038 тыс. тонн, марте - 20,889 тыс. тонн, феврале - 7,676 тыс. тонн, январе - 10,106 тыс. тонн.

При этом в январе-сентябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 6,9% по сравнению с январем-сентябрем-2016 - до 17,606 тыс. тонн (за январь-сентябрь-2016 импортировано 16,476 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 2,9 раза - до $16,936 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (86,98% поставок в денежном выражении), Молдовы (4,78%) и РФ (2,53%), экспорт - в Турцию (49,26%), Молдову (45,74%), Болгарию (2,91%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила экспорт металлолома на 77,5% по сравнению с 2015 годом - до 272,569 тыс. тонн (за 2015 год экспортировано 1 млн 212,558 тыс. тонн). Экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 83,3% - до $48,623 млн ($290,338 млн). В частности, в июле-сентябре экспорт металлолома отсутствовал, в октябре составил 6,844 тыс. тонн, в ноябре - 11,862 тыс. тонн, в декабре - 20,485 тыс. тонн.

Снижение экспорта лома было обусловлено временным судебным запретом на вывоз данного стратегического сырья, а также временным увеличением экспортной пошлины, которая продолжает действовать в настоящее время.

Кроме того, в 2016 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении в 8,1 раза по сравнению с 2015 годом - до 21,911 тыс. тонн (за 2015 год импортировано 2,689 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 3,4 раза - до $9,590 тыс.

Ввоз металлолома в прошлом году осуществлялся, в основном, из Турции (68,93% поставок в денежном выражении) и Словакии (23,98%), вывоз - в Турцию (99,53%).

Метпредприятия Украины в 2014-2016 годах неоднократно испытывали сложности с обеспечением металлоломом, продолжается нехватка лома и в 2017 году.