"Нова пошта Интернешнл" и DPD заключили соглашение об эксклюзивном представительстве

Компания "Нова пошта Интернешнл", входящая в группу компаний "Нова пошта", заключила партнерское соглашение с международным экспресс-перевозчиком DPDgroup, по условиям которого компании приобретают статус эксклюзивных представителей друг друга.

Как сообщила пресс-служба ГК "Нова пошта", на сегодняшний день партнеры работают над внедрением совместных услуг по международной доставке. Ожидается, что клиенты получат обновленные услуги уже до конца 2017 года.

Планируется внедрить адресную доставку посылок весом до 30 кг из Украины в Европу и доставку паллетированных грузов в обоих направлениях. Кроме того, в ближайших планах партнеров - налаживание курьерской доставки из стран Европы в Украину.

Условия партнерства также предполагают, что в 2018 году сети из более 2,3 тыс. отделений "Нова пошта" и более 28 тыс. точек DPDgroup в Европе будут интегрированы между собой. ГК отмечает, что для клиентов это означает, что заказать доставку можно будет из удобного отделения в Украине в любое отделение партнеров в Европе и наоборот.

"DPDgroup рада подключить Украину к своей европейской сети в сотрудничестве с таким сильным партнером. Мы видим это партнерство как первый шаг на пути развития услуг доставки в Украину и из Украины", - цитируется в сообщении президент Поль-Мари Шаванн, GeoPost/DPDgroup.

В свою очередь совладелец ГК "Нова пошта" Вячеслав Климов отметил, что международная доставка - одно из приоритетных стратегических направлений, в которых бизнес группы будет развиваться в ближайшие годы.

"Поэтому эксклюзивное соглашение с европейским лидером индустрии для нас знаковый шаг. Благодаря ему, мы продолжим открывать украинским клиентам европейский континент, а европейцам - нашу страну", добавил он.

Как сообщалось, в феврале 2016 года DPD сообщила о смене своего формата операционного присутствия с дочернего предприятия на работу по агентскому соглашению. С 1 февраля 2016 года сервис клиентам DPD в Украине предоставляла компания "УВК Украина". В Украине дочерняя компания была зарегистрирована в 2007 году. Имела филиалы в Харькове и Донецке. Решение об их закрытии принято в 2009 году.

"Нова пошта Интернешнл" входит в состав ГК "Нова пошта". С 2014 года компания осуществляет международную доставку посылок, документов и грузов. За девять месяцев 2017 года компания доставила 4,5 млн международных отправлений.

DPDgroup - вторая по величине международная сеть доставки посылок в Европе. Благодаря команде из 60 тыс. специалистов и сети из более 28 тыс. pickup пунктов, DPDgroup ежедневно осуществляет доставку 4 млн посылок в более чем 230 стран через бренды DPD, Chronopost и SEUR. Сеть DPDgroup входит в состав GeoPost – холдинговой компании, принадлежащей Le Groupe La Poste.