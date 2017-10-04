"Укрзализныця" в сентябре улучшила обеспечение полувагонами предприятия ГМК

ПАО "Укрзализныця" в сентябре улучшило средний показатель обеспечения полувагонами предприятия горно-металлургического комплекса Украины - до 26% с 21% в августе, сообщил президент объединения метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) Александр Каленков в среду.

"Среднее обеспечение предприятий ГМК составило 26% от их общей погрузки в полувагонах (в августе – 21%), то есть в целом динамика положительная", - констатирует глава в своей аналитической записке на корпоративном сайте в среду.

Вместе с тем А.Каленков отметил, что по располагаемой объединением информации "ситуация с обеспечением в октябре стремительно ухудшается".

Президент объединения подчеркнул, что "Укрметаллургпром" добивается от филиала ПАО "Укрзализныця" - "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) - обеспечения предприятий ГМК вагонами "Укрзализныци" на уровне рыночной доли, которая на сегодняшний день составляет 35-40%.

Ранее объединение метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" критиковало ПАО "Укрзализныця" за отсутствие взаимодействия и игнорирование интересов основных грузоотправителей, в частности предприятий горно-металлургического комплекса. Среди основных претензий - низкий уровень обеспечения полувагонами предприятий ГМК.