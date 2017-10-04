Украина за 9 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,9%

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $6 млрд 171,692 млн (в январе-сентябре 2016 года - $5 млрд 370,892 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, на черные металлы за этот период пришлось 19,70% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,76% за девять месяцев прошлого года.

В сентябре поступления от экспорта черных металлов составляли $690,215 млн, тогда как в предыдущем месяце - $732,545 млн.

Согласно таможенной статистике, Украина в январе-сентябре 2017 года нарастила импорт аналогичной продукции на 36,2% – до $819,653 млн. В сентябре этот показатель составил $106,509 млн ($106,973 млн).

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2017 увеличила экспорт металлоизделий на 22,7% - до $629,971 млн. В сентябре их поставлено на $77,688 млн ($75,858 млн).

За этот период импорт металлоизделий возрос на 27,3% - до $579,907 млн. В сентябре импортировано на $80,849 млн ($71,952 млн).

Как сообщалось, Украина в 2016г снизила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом – до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% – до $799,080 млн.

Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн.