Экономика

15:01 04.10.2017

Кабмин будет мониторить реализацию пенсионной реформы

Кабинет министров Украины будет проводить мониторинг реализации пенсионной реформы и инициировать внесение в нее уточнений при необходимости.

"В любом случае, я думаю, правительство будет осуществлять ежемесячный, ежегодный мониторинг введения пенсионной реформы. Если будут какие-то вещи, которые будут вызывать непонимание, то, очевидно, мы будем готовы внести соответствующие уточнения", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания правительства в среду.

Он отметил, что при создании реформы были использованы прогнозы и, если они полностью не подтвердятся, то могут понадобиться уточнения.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

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