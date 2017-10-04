Кабмин разрешил проводить торги по продаже нефти отечественной добычи в формате электронных аукционов

Кабинет министров Украины разрешил проводить торги по продаже нефти, газоконденсата и сжиженного газа отечественной добычи в формате электронных аукционов.

Соответствующие изменения в постановление правительства №570 от 16 октября 2014 года Кабинет министров Украины внес на заседании в среду.

Кроме того, Кабмин разрешил участие в аукционах покупателей – нерезидентов.

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Согласно принятому документу, в случае с электронными аукционами по продаже сжиженного газа, разрешено снижение цены (если никто не готов покупать ресурс по стартовой цене).

Помимо этого, правительство внесло в порядок проведения спецаукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения, дополнительные требования к покупателям. А именно – их газонаполнительные станции, склады и пункты обмена баллонов должны соответствовать требованиям безопасной эксплуатации.

Сообщения о проведении аукционов отныне в обязательном порядке размещаются только на сайте биржи, а не в "Урядовом курьере".

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.