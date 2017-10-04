Украина за 9 мес. нарастила импорт меди на 56,4%, экспорт - на 69,1%

Украинские предприятия в январе-сентябре 2017 года нарастили импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $62,240 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины в среду, экспорт меди и медных изделий за девять месяцев возрос на 69,1% - до $92,725 млн.

В сентябре-2017 медь и медные изделия импортированы на сумму $7,911 млн, экспортированы - на $10,946 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре сократила импорт никеля и изделий из него на 16,7% – до $55,721 млн (в сентябре-2017 - $5,057 млн), но нарастила алюминия и изделий из него на 36,8% - до $276,139 млн ($38,023 млн), олова и изделий из него - на 71,6%, до $3,271 млн ($397 тыс.), свинца и изделий из него в 2,5 раза, до $7,055 млн ($2,147 млн), цинка и цинковых изделий - на 67,8%, до $53,342 млн ($5,890 млн).

Экспорт алюминия и изделий из него в январе-сентябре-2017 возрос на 34,7% - до $94,382 млн (в сентябре-2017 - $11,167 млн), снизился никеля и изделий - на 16%, до $4,207 млн ($0,210 млн), экспорт свинца и изделий из него возрос на 53,4% - до $33,746 млн ($3,793 млн).

Экспорт цинка за девять месяцев 2017 года составил $60 тыс. (в сентябре - $8 тыс.), тогда как за девять месяцев 2016 года - $13 тыс.

Экспорт олова и изделий за этот период составил $171 тыс. (в сентябре $8 тыс.), тогда как в январе-сентябре-2016 - $3 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2016 году нарастила импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 20,4% по сравнению с 2015 годом - до $57,828 млн, экспорт меди снизился на 36,2% - до $74,683 млн.

Украина в 2016 году сократила импорт никеля и изделий из него на 19,1% - до $86,689 млн, но нарастила алюминия и изделий из него на 7,3% - до $274,042 млн, олова и изделий из него снизила на 10,3%, до $2,854 млн, свинца и изделий из него сократила на 2,9%, до $5,049 млн, нарастила цинка и цинковых изделий - на 26,7%, до $45,985 млн.

Экспорт алюминия и изделий из него в 2016 году снизился на 17,7% - до $92,685 млн, никеля и изделий - возрос на 9,4%, до $6,295 млн, экспорт свинца и изделий из него - на 17,9%, до $29,322 млн. Экспорт цинка в 2016 году составил $18 тыс., в то время как в 2015 году была вывезена продукция на $95 тыс.

Экспорт олова и изделий в 2016 году составил $20 тыс., тогда как в 2015 году составлял $22 тыс.