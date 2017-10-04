Нефть продолжает сдержанное снижение

Цены на нефть в среду продолжают сдержанное снижение, в то время как трейдеры оценивают перспективы роста добычи, а также ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 квснизилась на $0,19 (0,34%) - до $55,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,69%) - до $50,07 за баррель.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 29 сентября. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,91 млн баррелей, сообщил API.

Нефть дешевеет с начала текущей недели на сигналах увеличения добычи странами ОПЕК.

Вместе с тем UBS не исключает роста цен на нефть Brent до $60 за баррель в текущем квартале в результате роста спроса и политических рисков, включая напряженность в Ираке, недовольство президента США Дональд Трампа ядерной сделкой с Ираном и социальные потрясения в Венесуэле.

"Проблема - это следующий год", - заявил в интервью Bloomberg Доминик Шнайдер, возглавляющий департамент сырьевых товаров и валют Азиатско-тихоокеанского региона в подразделении UBS по управлению активами в Гонконге. Среднегодовой прогноз UBS на 2018 год равен $55 за баррель Brent.

ОПЕК и ее партнерам, включая Россию, необходимо продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще как минимум на три месяца, чтобы сохранить цены на текущем уровне, отметил Д.Шнайдер.

Президент России Владимир Путин считает возможным продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года

"Я этого (продления сделки - ИФ) не исключаю. Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно, - сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя" в среду. - Если говорить о том, до какого срока, то как минимум до конца 2018 года".