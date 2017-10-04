Введение накопительной системы с 2019 года не приведет к увеличению налоговой нагрузки на работников и работодателей - Розенко

Введение накопительной пенсионной системы с 2019 года, предусмотренное принятым Верховной Радой 3 октября законом о пенсионной реформе, не приведет к увеличению налоговой нагрузки на работников и работодателей, уверяет вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Накопительная система - это в первую очередь система индивидуальных счетов. Если сейчас в солидарной системе ваши взносы идут в "общий котел" и фактически сразу идут на обеспечение выплат пенсий нынешним пенсионерам, то накопительная система означает, что часть ваших налогов, которые вы платите государству, не будут тратиться на действующие программы", - сказал П.Розенко журналистам после заседания правительства в среду.

Он отметил, что будущие пенсионные выплаты будут зависеть от той суммы, которую граждане вносили в накопительную пенсионную систему.

По словам вице-премьера, запустить накопительную систему можно при отчислении на нее 2% заработной платы с постепенным увеличением до 5%

"Старт накопительной системы прогнозировался от 2% приблизительно зарплаты. Это небольшие средства, и это со временем должно вырасти до 5% зарплаты, которые будут идти исключительно в накопительную систему. Это не дополнительный ресурс, это ресурс, который будет состоять из тех налогов (на доходы физических лиц – ИФ), возможно, военного сбора, единого социального взноса, которые вы сейчас платите. То есть накопительная система не предусматривает увеличения налогового давления на человека или работодателя", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.