НБУ расширил условия привлечения банков для хранение запасов наличности регулятора

Национальный банк Украины (НБУ) расширил критерии отбора банков для хранения запасов наличности центробанка.

Согласно постановлению № 96, обнародованному на веб-сайте НБУ, теперь к хранению запасов наличности кроме банков, осуществляющих инкассацию средств и перевозку валютных ценностей, могут быть привлечены также банки, пользующиеся услугами по инкассации других банков или юридических лиц, получивших соответствующую лицензию регулятора.

Помимо этого, постановление вносит изменения в перечень информации, предоставляемой банками в НБУ для получения статуса уполномоченного, в частности, установлено, что техническое состояние хранилищ (сейфов) должно соответствовать требованиям нормативно-правовых актов НБУ.

Постановление вступает в силу с 5 октября.

Нацбанк напоминает, что в настоящее время уполномоченными банками на хранение запасов наличности центробанка являются Ощадбанк и ПриватБанк (оба Киев).

Как сообщалось, НБУ в конце прошлого года урегулировал процесс передачи запасов наличности регулятора в уполномоченные банки на хранение, а также использование этих запасов для подкрепления собственной операционной кассы для кассового обслуживания клиентов и других банков.

Соответствующее положение, определяющее условия передачи и хранения наличности, закреплено постановлением правления НБУ №408 от 7 декабря.

Согласно документу, на основании договора о хранении запасов наличности НБУ, уполномоченные банки имеют право хранить запасы наличности Нацбанка и по разрешению регулятора подкреплять собственную операционную кассу из запасов наличности для кассового обслуживания клиентов и других банков.

НБУ уточнил, что к хранению запасов наличности НБУ будут привлекаться банки, получившие статус уполномоченных в результате соответствующего отбора по критериям регулятора, установленным постановлением правления центробанка №389 от 28 сентября 2016 года.