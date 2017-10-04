Правительство назначило вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра

Кабинет министров Украины назначил вице-президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктора Шеремету заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросам фермерства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров в среду.

"Как я и обещал, мы уделим серьезное внимание развитию украинского фермерства. В проекте бюджета мы уже предусмотрели 1 млрд грн на его поддержку и также я обещал, что будет в Минагропроде введена должность заместителя по развития фермерства и по предложению Ассоциации фермеров будет назначен на нее Виктор Шеремета. Теперь нужно делать реальные дела и возрождать украинское фермерство", - заявил премьер-министр.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк заявлял, что Ассоциация фермеров вышла с инициативой введения должности заместителя министра аграрной политики, который бы занимался вопросами фермерства, коопераций и сельских территорий, а премьер-министр поддержал это предложение.