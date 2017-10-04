Украина за 9 мес. импортировала 5,6 млн тонн нефтепродуктов на $2,9 млрд

Украина в январе-сентябре 2017 года импортировала 5 млн 630,734 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) на общую сумму $2 млрд 889,125 млн, в том числе в сентябре – на $422,457 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 446,561 млн (доля – 50,07%), РФ – на $753,667 млн (26,09%), Литвы – на $276,544 млн (9,57%), других стран – на $412,353 млн (14,27%).

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Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в январе-сентябре-2017 увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ($2 млрд 210,678 млн).

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов возрос на 8% по сравнению с январем-сентябрем-2016 (5 млн 211,457 тыс. тонн).

При этом на экспорт из Украины за девять месяцев этого года поставлено 280,826 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $122,311 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $24,25 млн, Мальты – $21,067 млн, Литвы – $19,755 млн, других стран – $57,239 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2017 импортировала 758,699 тыс. тонн нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на $318,922 млн, в том числе из Азербайджана – на $261,371 млн, Ирана – на $32,078 млн, Казахстана – на $17,504 млн, других стран – $7,969 млн. В том числе в сентябре было импортировано 146,854 тыс. тонн нефтяного сырья на $63,197 млн.

В сентябре текущего года Украина возобновила экспорт нефтяного сырья, поставив контрагенту из Италии 83,489 тыс. тонн на $28,92 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн.