Экономика

12:32 04.10.2017

Правительство поддерживает принятие разработанного Минфином проекта закона о СФР

Кабинет министров Украины поддерживает принятие Верховной Радой разработанного Министерством финансов законопроекта о Службе финансовых расследований (СФР).

"Действительно, Министерство финансов провело колоссальную работу и обсуждение нового качественного проекта закона. Мы готовы передать его в комитет. Мы считаем, что нам не важно, кто его разработал… Нам важно, чтобы этот закон был принят", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

По словам главы правительства, во время недавней встречи с бизнесом было достигнута договоренность, что в течение месяца комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики обобщит этот документ, чтобы минимизировать поправки между первым и вторым чтением. Кабинет министров, в том числе министра внутренних дел, поддерживает его принятие, чтобы как можно быстрее запустить в работу СФР и ликвидировать в Министерстве внутренних дел, Службе безопасности Украины и прокуратуре подразделения, которые занимаются экономическими вопросами.

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Интерфакс-Украина
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