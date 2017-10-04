Одесский горсовет возьмет в кредит у "Укргазбанка" 1 млрд. грн. под 17,5% годовых

Депутаты Одесского горсовета проголосовали за осуществление заимствования в бюджет города в 2017 году в объеме 1 млрд грн.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение в среду проголосовали 44 депутата.

Кредит привлекут в т.г. у Укргазбанка. Процентная ставка за пользование кредитными средствами - 17,5% годовых, период заимствования – пять лет с возможностью досрочного погашения кредита.

Согласно проекту решения по данному вопросу кредит планируется погашать ежеквартальными платежами. При этом никакое имущество города в залог банку не уходит.

Как пояснила директор департамент финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега, привлеченные деньги будут использованы на целый ряд объектов, в т.ч. на ремонт системы водо- и теплоснабжения, завершение строительства школ и детсадов, модернизацию лифтов, реконструкцию памятника архитектуры национального значения Дома Руссова и т.д.

Объем расходов бюджета развития Одессы в 2017 году (без учета субвенций и дотаций из государственного и областного бюджетов) составляет почти 2,5 млрд грн.

Ранее в 2017 году Одесский горсовет разместил на депозитах в ПриватБанке 300 млн грн и Укргазбанке 299 млн грн "временно свободных средств" под процентную ставку, которая, по словам депутатов, на 3процентных пункта меньше, чем ставка по кредиту.