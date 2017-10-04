Экономика

11:34 04.10.2017

Одесский горсовет возьмет в кредит у "Укргазбанка" 1 млрд. грн. под 17,5% годовых

Депутаты Одесского горсовета проголосовали за осуществление заимствования в бюджет города в 2017 году в объеме 1 млрд грн.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение в среду проголосовали 44 депутата.

Кредит привлекут в т.г. у Укргазбанка. Процентная ставка за пользование кредитными средствами - 17,5% годовых, период заимствования – пять лет с возможностью досрочного погашения кредита.

Согласно проекту решения по данному вопросу кредит планируется погашать ежеквартальными платежами. При этом никакое имущество города в залог банку не уходит.

Как пояснила директор департамент финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега, привлеченные деньги будут использованы на целый ряд объектов, в т.ч. на ремонт системы водо- и теплоснабжения, завершение строительства школ и детсадов, модернизацию лифтов, реконструкцию памятника архитектуры национального значения Дома Руссова и т.д.

Объем расходов бюджета развития Одессы в 2017 году (без учета субвенций и дотаций из государственного и областного бюджетов) составляет почти 2,5 млрд грн.

Ранее в 2017 году Одесский горсовет разместил на депозитах в ПриватБанке 300 млн грн и Укргазбанке 299 млн грн "временно свободных средств" под процентную ставку, которая, по словам депутатов, на 3процентных пункта меньше, чем ставка по кредиту.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина и МВФ обсудят ценообразование на газ на следующей неделе

НБУ в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн

Расчеты Минэнергоугля содержат предпосылки для роста тарифов на электроэнергию в 2018 году

Акционер Альфа-Банка (Украина) выпустил очередные два транша еврооблигаций

Украине необходимы дальнейшие реформы для увеличения роста ВВП

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство назначило вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра

Правительство одобрило законопроект о налоге на выведенный капитал, премьер поручил проработать этапность внедрения

Правительство выделило 500 тыс. грн на возобновление работы оборудования в учреждении НАМН

Правительство выделило 87 млн грн на меры по предотвращению затопления шахт в Луганской области

Украина за 9 мес. импортировала 5,6 млн тонн нефтепродуктов на $2,9 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Туфли мужские
РЕКЛАМА