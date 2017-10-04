ДТЭК за 9 мес. увеличил добычу угля на 10,5%, до 16,9 млн тонн

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в январе-сентябре 2017 года увеличили добычу угля на 10,5% (на 1,6 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,9 млн тонн (без учета активов на НКТ), сообщила пресс-служба компании в среду.

По ее данным, шахты "ДТЭК" форсировано наращивают добычу, чтобы ТЭС были максимально обеспечены топливом и могли поддерживать стабильность энергосистемы страны в отопительный сезон.

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В пресс-службе напомнили, что с сентября 2017 года "ДТЭК" начал реализацию программы по снижению импорта угля, в частности, перевод блоков с антрацита на газовый уголь, обеспечение ТЭС углем украинской добычи и модернизация мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2017 года, по оперативным данным, уменьшили добычу рядового угля на 11,5% (на 3 млн 414,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 26 млн 150,3 тыс. тонн.

При этом, ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" увеличил добычу рядового угля на 9,1% – до 14 млн 658,4 тыс. тонн, ООО "ДТЭК Добропольеуголь" – на 1,7%, до 1 млн 621,7 тыс. тонн, ОДО "Белозерская" – в 2,2 раза, до 644 тыс. тонн.

"ДТЭК" 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ. В частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.