Экономика

11:08 04.10.2017

Еврокомиссия оштрафует Amazon на сотни миллионов евро

Европейская комиссия в среду объявит решение о штрафе в несколько сотен миллионов евро для технического гиганта Amazon.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, штраф наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.

Ранее Еврокомиссия вынесла аналогичные решения против Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге. Она также попросила Бельгию собрать недоплаченные налоги с 35 компаний.

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