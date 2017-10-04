Еврокомиссия оштрафует Amazon на сотни миллионов евро

Европейская комиссия в среду объявит решение о штрафе в несколько сотен миллионов евро для технического гиганта Amazon.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, штраф наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.

Ранее Еврокомиссия вынесла аналогичные решения против Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге. Она также попросила Бельгию собрать недоплаченные налоги с 35 компаний.