НБУ обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард"

Национальный банк Украины (НБУ) решением №344 от 2 октября 2017 года обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард" (Киев).

Как сообщается на сайте центробанка, в состав группы вошло ООО "Компания по управлению активами "Спильна инвест" (Киев).

Таким образом, по состоянию на 7 августа участниками группы являются ПАО "Банк "Авангард", ООО "Инвестиционный капитал Украина", ООО "КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина", ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина", АО "Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд "Инвестиционный капитал – стабильный рост", НО "Открытый пенсионный фонд "Династия", ЗНВКИФ "Возобновление" и указанное КУА.

Контролирующими лицами группы, по-прежнему, являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев).

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины.

После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы остались М.Пасенюк и К.Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.