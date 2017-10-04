Экономика

10:28 04.10.2017

Продажи автомобилей в США в сентябре выросли до максимума за 12 лет

Продажи автомобилей в США в сентябре 2017 года выросли впервые с начала 2017 года, что связано с резким увеличением спроса после ураганов "Харви" и "Ирма", уничтоживших сотни тысяч машин.

Продажи выросли на 2,7% по сравнению с августом и на 6,1% в годовом выражении - до 1,52 млн автомобилей, свидетельствуют данные Autodata.

В пересчете на годовые темпы продажи автомобилей в США в сентябре подскочили до 18,6 млн, максимума с июля 2005 года.

Для сравнения: в сентябре 2016 года продажи машин составили 17,7 млн в пересчете на годовые темпы.

Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем оценивали сентябрьские продажи автомобилей в США на уровне 17,7 млн единиц.

Как ожидается, последствия ураганов, обрушившихся на территорию США в августе и сентябре текущего года, продолжат поддерживать спрос на автомобили как в октябре, так и в ноябре.

В Техасе и Флориде, серьезно пострадавших от ураганов, потребуется замена 600 тыс. автомобилей, прогнозирует экономист Cox Automotive Джонатан Смоук. Традиционно увеличение спроса на автомобили после стихийных бедствий отмечается в первые два месяца.

General Motors (GM), крупнейший американский автопроизводитель, увеличил продажи в США в сентябре на 12%, до 279,397 тыс. машин, Ford - на 9%, до 221,643 тыс. автомобилей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост продаж GM на 7,9%, Ford - на 2,3%.

Тем временем, продажи Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сократились на 10% - до 174,266 тыс. машин, что связано с объявленными ранее компанией планами сокращения продаж сервисам проката автомобилей. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение продаж FCA на 13%.

Японские автопроизводители Toyota Motors, Honda Motor и Nissan Motor резко увеличили продажи в США в прошлом месяце. Так, Toyota повысила реализацию автомобилей на 15%, Honda - на 6,8%, Nissan - на 9,5%. Эксперты в среднем ожидали увеличения продаж Toyota и Honda на 9,3% и 1,5%, а также снижения продаж Nissan на 8,7%.

Volkswagen увеличил продажи в США на 23% - до 51,42 тыс. автомобилей - при ожидавшемся повышении на 10%.

Положительное влияние на объемы продаж в США в сентябре также оказали крупные скидки, предлагавшиеся автопроизводителями, пишет WSJ.

Согласно данным аналитической компании J.D.Power, скидки и льготы для покупателей автомобилей в прошлом месяце достигли $4048, что является рекордным уровнем.

На долю легких грузовиков, включая кроссоверы, фургоны и микроавтобусы, пришлось 65% продаж автомобилей в США по сравнению с 61% годом ранее, сообщает J.D.Power.

Несмотря на то, что американский авторынок вряд ли сможет повторить прошлогодний рекорд продаж - 17,55 млн машин, автопроизводители надеются на стабилизацию продаж выше уровня в 17 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы.

Согласно оценкам IHS Markit, реализация автомобилей в США в этом году сократится на 3% по сравнению с предыдущим годом, а в 2018 году продажи будут относительно стабильными.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина и МВФ обсудят ценообразование на газ на следующей неделе

НБУ в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн

Расчеты Минэнергоугля содержат предпосылки для роста тарифов на электроэнергию в 2018 году

Акционер Альфа-Банка (Украина) выпустил очередные два транша еврооблигаций

Украине необходимы дальнейшие реформы для увеличения роста ВВП

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия оштрафует Amazon на сотни миллионов евро

НБУ обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард"

РЖД в середине ноября запустят движение пассажирских поездов в обход Украины

Доллар дешевеет к евро и иене в среду

Glencore потратит до $956 млн, чтобы увеличить долю в производителе цинка Volcan

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5785.html
РЕКЛАМА