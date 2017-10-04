НБУ в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:30 кв.

Во время предыдущего аукциона, 28 сентября, НБУ продал $36,4 млн по курсу до 26,52 грн/$1.

На аукцион были поданы заявки на $38 млн по курсу от 26,5 грн/$1 до 26,52 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5111 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 10:00 кв среду снизился до 26,8197 грн/$1 с 26,7044 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени составил $3,2 млн.