Доллар дешевеет к евро и иене в среду

Доллар дешевеет в среду к евро и иене в ожидании решения президента США Дональда Трампа относительно назначения следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, трейдеры пытаются оценить перспективы принятия американскими законодателями предложений Д.Трампа по налоговой реформе.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,1772 по сравнению с $1,1744 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,47 иены/$1 против 112,85 иены/$1 накануне.

Как сообщает агентство Bloomberg, на рассмотрение Д.Трампа был представлен шорт-лист кандидатов на пост главы Федрезерва. Срок полномочий действующего председателя ФРС - Джанет Йеллен - истекает 3 февраля 2018 года.

Среди претендентов на пост председателя ФРС - бывший член совета управляющих американского ЦБ Кевин Уорш, неоднократно критиковавший политику Федрезерва.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения в декабре оценивается рынком более чем в 70%.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, в среду теряет 0,2%. С начала текущего года значение индекса снизилось более чем на 8%.

Пара евро/иена торгуется 4 октября на уровне 132,4 иены против 132,53 иены на закрытие предыдущей сессии.