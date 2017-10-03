Экономика

18:20 03.10.2017

ФГИ проведет конкурсный отбор членов НС для "Запорижжяоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины проведет конкурсный отбор членов наблюдательного совета (НС) энергоснабжающей компании ПАО "Запорижжяоблэнерго", сообщила пресс-служба ведомства.

Этот отбор станет пилотным, в дальнейшем планируется действовать аналогичным образом при назначении НС для других стратегических предприятий.

В состав комиссии по отбору членов НС входят экономический советник посольства Франции в Украине Венсан Пренго, менеджер Агентства по подбору и развитию персонала GoldenStaff Юлия Бердник и два заместителя главы ФГИ.

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Как сообщалось, "Запорижжяоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Запорожской области и предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.

Государству в лице ФГИ принадлежит 60,25% акций "Запорижжяоблэнерго", около 28,8% акций облэнерго контролируют компании подконтрольные братьям Игорю и Григорию Суркисам.

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