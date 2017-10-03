Экономика

17:29 03.10.2017

МТСБУ внедрило систему "Электронный европротокол"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины с 1 октября 2017 года ввело в действие информационную систему "Электронный европротокол", позволяющий оформлять в случае ДТП документ без информирования полиции о его наступлении не только в бумажной, но и в электронной форме.

Как сообщается на сайте бюро, таким образом, Украина стала одной из первых европейских стран, в которых есть возможность оформлять европротокол в электронной форме.

Кроме того, отмечается, что "Электронный европротокол" является полным аналогом отправленному или предъявленному страховщику аналогу в бумажной форме.

МТСБУ обращает внимание, что дополнительными условиями и ограничениями оформления европротокола в электронной форме является: наличие полисов ОСАГО у обоих участников ДТП, водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны и наличие у хотя бы одного из участников ДТП смартфона, планшета, ноутбука с фотокамерой и доступом в интернет.

Кроме того, идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕДРПОУ) и о обеспеченное транспортное средство (номерной знак, марку и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ. В противном случае система не сможет правильно идентифицировать участников ДТП.

Система "Электронный европротокол" предусматривает внесение основных данных, необходимых для оформления "европротокол", участниками ДТП, их автоматическое дополнение данным ЦБД МТСБУ и автоматическое информирование обоих страховщиков участников ДТП о наступлении ДТП с участием обеспеченных ими транспортных средств. Система имеет удобный интерфейс с адаптацией под все распространенные операционные системы, содержит важные подсказки и предупреждения для пользователей.

Исходя из заполненных обстоятельств ДТП, система предложит набор типовых схем ДТП, из которых можно выбрать ту, которая полностью соответствует обстоятельствам происшествия, а если ни одна из предложенных схем не подходит, схему ДТП надо составить самостоятельно, сфотографировать ее и разместить фото в соответствии с инструкциями системы.

Европротоколы, заполненные в электронной форме, практически исключают ошибки при их заполнении и, таким образом, исключают случаи отказа недобросовестных страховщиков в возмещении убытков по формальным признакам наличия ошибок, которых трудно избежать при оформлении бумажного бланка.

Дальнейшие действия участников ДТП для получения страхового возмещения остаются неизменными.

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Интерфакс-Украина
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