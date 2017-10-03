В августе на ТЭС и ТЭЦ Украины отгружено 442 тыс. тонн импортированного энергоугля

На тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-августе 2017 года отгружено 2 млн 186,9 тыс. тонн импортированного угля.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, за восемь месяцев этого года из РФ на украинские электростанции поступило 1 млн 773,9 тыс. тонн угля (доля – 81,11%), из ЮАР – 294,1 тыс. тонн (13,45%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (5,44%).

При этом в августе-2017 отгрузка угля из РФ на украинские электростанции составила 338,2 тыс. тонн, из ЮАР – 104 тыс. тонн.

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Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение августа 2017 года снизились на 16,4% (на 389,8 тыс. тонн) и к 1 сентября составили 1 млн 980,5 тыс. тонн. В том числе к 1 сентября-2017 запасы углей Г+Д составили 1 млн 210,3 тыс. тонн (1 млн 506,6 тыс. тонн – к 1 августа-2017), АШ+Т – 770,1 тыс. тонн (863,7 тыс. тонн – к 1 августа-2017).

Поступление угля в августе-2017 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 1,974 млн тонн (в июле-2017 – 1 млн 758,1 тыс. тонн), а расход – 2 млн 363,9 тыс. тонн (в июле-2017 – 1 млн 684,6 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за август возросли на 14,4% (на 10 тыс. тонн) – до 79,5 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 августа 2017 года оказались на 40,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (1 млн 412,2 тыс. тонн), тогда как мазута – меньше на 19,6% (на 1 сентября-2016 – 98,9 тыс. тонн).

Потребление природного газа электростанциями в августе 2017 года составило 121,9 млн куб. м против 135,8 млн куб. м в июле 2017 года и 99,8 млн куб. м – в августе 2016 года.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн. Потребление мазута ТЭС и ТЭЦ в 2016 году составило 640,48 тыс. тонн, газа – 3 млрд 985,5 млн куб. м.

Последняя редакция прогнозного баланса на 2017 год предполагает потребление угля на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.