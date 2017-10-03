МОМ и KfW окажут финпомощь переселенцам на самозанятость и свой бизнес

Две тысячи человек, которые пострадали вследствие конфликта на востоке Украины, получат от Международной организации миграции (МОМ) и правительства Германии помощь на развитие самостоятельной занятости и собственного бизнеса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в Киеве МОМ и немецкий банк развития KfW, которые действуют от имени правительства Германии, подписали соглашение о реализации двухлетнего проекта, который призван помочь 2 тыс пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, в создании или развитии новых возможностей самозанятости и самообеспечения.

Глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс напомнил, что, по данным Минсоцполитики Украины, в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц, которым в том числе и МОМ оказывает поддержку с начала конфликта, и такую помощь уже получили около 10 тыс человек. Деятельность в этом направлении, по его словам, продолжается.

Л.Вайс подчеркнул, что речь идет о выделении средств для поддержания бизнеса. "Мы не даем деньги бенефициарам", - сказал представитель МОМ, отметив, что предоставляются инструменты и возможности для создания, для стартаппов, или же поддержки уже существующего бизнеса.

"Мы говорим о 5 млн евро на протяжении 24 месяцев… Мы планируем бизнес-тренинги для около 3 тыс бенефициаров, и планируем поддержку около 2 тыс бенефициаров микрогрантами", - сказал Т.Л.Вайс.

В частности, речь идет о том, что после базовой оценки социально-экономического положения, анализа рынка, соотношения спроса и предложения в отдельных сегментах, МОМ будет привлекать внутренне перемещенных лиц и представителей общественности для участия в этом проекте. После предварительного отбора для бенефициаров проекта МОМ будут организованы тренинги по финансовому менеджменту, бухучету, создании бизнес-планов и, после утверждения успешных бизнес-планов бенефициары будут получать гранты в неденежной форме: гранты на самозанятость - до 650 евро, гранты для микробизнеса - до 2,5 тыс евро, и гранты на развитие – до 5 тыс евро для уже действующих предприятий.

Руководитель проекта развития финансовой системы Департамент Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия банка KfW Юдит Бьонке подчеркнула, что немецкий банк развития, который действует собственно от имени правительства Германии, и в дальнейшем готов поддерживать подобного рода проекты и программы после выполнения этого проекта.