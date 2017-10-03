"Запорожсталь" подтверждает намерение построить кислородно-конвертерный цех

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, подтверждает намерение построить новый кислородно-конвертерный цех (ККЦ), сообщается в пресс-релизе предприятия со ссылкой на генерального директора Ростислава Шурму.

"С 2012 года "Запорожсталь" направил на экомодернизацию более 8,5 млрд грн. Комбинат стал самым инвестируемым объектом в Украине. Перед нами стоит задача по масштабной реконструкции сталеплавильного производства. Реалии рынка внесли свои коррективы в проект строительства кислородно-конвертерного цеха, но никак не повлияли на наше решение реконструировать сталеплавильный передел", - говорит Р. Шурма, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, современная металлургия - это отрасль динамично развивающихся технологий.

"Если мы хотим двигаться вперед, мы обязаны аккумулировать научный потенциал, высокие технологии и современные разработки, что позволит горно-металлургической отрасли стать экологически чистой технологией, достойно ответить на вызовы времени и динамично развиваться", - констатирует гендиректор.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.