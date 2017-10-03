ВБ представил властям Украины свои предложения к пенсионной реформе

Всемирный банк (ВБ) представил правительству и парламенту Украины свои предложения относительно пенсионной реформы и ожидает ответных действий, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции во вторник.

"После того, как мы публично выразили обеспокоенность относительно внесенных в проект закона (о пенсионной системе - ИФ) изменений, мы общались и с правительством, и парламентариями. Мы представили им свои решения... Сейчас мы ожидаем, каким будет итоговое решение", - сказала она.