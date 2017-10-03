Деятельность хостелов в Украине нормативно не регулируется – мнение

В Украине отсутствуют нормативные документы, четко регулирующие деятельность хостелов; большинство таких заведений не соблюдает минимальных норм безопасности, считает вице-президент Всеукраинской хостел ассоциации Елена Иващенко.

"В стране отсутствуют какие-либо нормативные документы, регулирующие работу хостелов. Есть только госстандарты, в которых прописано, что такое хостел. Там написано, что хостел – это гостиница, отсюда вытекает, что все, что регулирует деятельность гостиниц, применяется и к хостелам, в том числе правила пожарной безопасности", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Е.Иващенко, сравнивать гостиницу и хостел нельзя – это совсем разные средства размещения, требующие отдельных стандартов.

Кроме того, по ее словам, действующие в Украине нормы пожарной безопасности, слишком устарелые и трудно применимы даже в гостиницах. "И гостиницы, и хостелы требуют принятия новых пожарных норм, но отдельных. Тем не менее, даже согласно действующему законодательству, все хостелы должны проходить проверку на соответствие пожарной безопасности. При этом большинство хостелов в Украине, которые себя так называют, вообще к ним не относятся. Там не соблюдаются ни санитарные, ни пожарные нормы, большинство даже не зарегистрировано как частные предприятия", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, некоторые хостелы в отсутствие национальных норм берут за основу своей деятельности международные стандарты хостелов, но таких немного.

"Законодательство игнорируется многими представителями туристического бизнеса именно в учреждениях коллективного размещения. В законе "О туризме" есть статья, которая регулирует деятельность учреждений размещения. Согласно ей, все они должны соответствовать стандарту ГОСТ 4269 и проходить звездную категоризацию. Есть постановление Кабинета министров "О порядке установления звезд" и четкая процедура прохождения сертификации, в том числе пожарной безопасности", - сказал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

Он объяснил, что согласно действующему законодательству, все средства размещения должны иметь категорию звезды. "Контроль за этим рынком должны осуществлять Госпотребслужба, АМКУ, ГФС, но на деле этого не происходит. Мы в Минэкономразвития этот вопрос поднимали не единожды: система должна быть изменена на более гибкую, привязанную к европейской модели, где звезды, как свидетельство уровня сервиса, не должны быть обязательными. Ведь сегодня они обязательны, но превалирующее большинство это игнорирует", - резюмировал И.Липтуга.

Как сообщалось, в понедельник в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов – четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Из огня также удалось спасти 4 постояльцев хостела, среди которых 8-летний ребенок.

Пожар возник на втором этаже и охватил 100 кв.м.

Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель дежурного.

Главное управление ГСЧС в Запорожской области сообщило, что хостел работал с конца 2016 года, за это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились.