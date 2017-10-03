Украина в начале октября снизила импорт газа со стороны Словакии на 43%

Украина в начале октября снизила импорт природного газа со стороны Словакии на 43%, свидетельствуют оперативные данные Eustream.

Так, если среднесуточный прием Украиной газа по этому маршруту в сентябре составил 25,5 млн куб. м, то заявка на 1-3 октября снижена до 14,6-14,7 млн куб. м/сутки.

По данным ПАО "Укртрансгаз", фактический импорт со стороны Словакии 1 октября составил 14,512 млн куб. м.

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Кроме того, 1 октября импорт со стороны Венгрии составил 11,405 млн куб. м (среднесуточный по сентябрю – 16,1 млн куб. м), Польши – 3,939 млн куб. м (среднесуточный по сентябрю – 2,6 млн куб. м).

Даже такие объемы импорта и внутренняя добыча позволяют стране продолжать закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ), которая 1 октября составила 35,85 млн куб. м с доведением запасов до 16 млрд 430,55 млн куб. м. При условии сохранения таких темпов закачки до середины октября страна будет иметь в хранилищах почти 17 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, "Нафтогаз" является основным импортером газа по словацкому направлению – 6,3 млрд куб. м из 7,1 млрд куб. м за январь-август-2017.

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила импорт природного газа в 1,7 раза (на 4 млрд 377,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10 млрд 705,2 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии за девять месяцев импортировано 7 млрд 883,8 млн куб. м, Венгрии – 1 млрд 961,3 млн куб. м, Польши – 860 млн куб. м.

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.