Экономика

09:39 03.10.2017

Порошенко утвердил порядок деятельности органа по координации создания ЗСТ между участниками ГУУАМ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие протокол об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между государствами-участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года.

Соответствующий указ №302/2017 от 2 октября обнародован на сайте главы государства в понедельник вечером.

Вместе с тем опубликованы протокол (от 27 марта 2017 года) и порядок создания и деятельности рабочего органа.

Указ вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего сообщения договаривающихся сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего протокола в силу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Нафтогаз": Секретариат Энергосообщества поддержал план внутренней реорганизации "Укртрансгаза"

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг

Товарооборот Украины с Австралией в январе-июле вырос на 56%

Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"

Минэнергоугля передало в Кабмин свое видение формулы расчета цены на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Создатели криптовалюты Monaco спровоцировали рост ее курса на 695% обещанием партнерства с Visa

После ремонта подключен к сети 4 энергоблок Запорожской АЭС

Строительство станет лидером по темпам роста среди украинских отраслей в 2017 году

Рынок акций Украины завершил первые торги в октябре ростом

ФГИ вновь попытается продать блокпакеты "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехлы для мобильных телефонов цены
РЕКЛАМА