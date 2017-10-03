Порошенко утвердил порядок деятельности органа по координации создания ЗСТ между участниками ГУУАМ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие протокол об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между государствами-участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года.

Соответствующий указ №302/2017 от 2 октября обнародован на сайте главы государства в понедельник вечером.

Вместе с тем опубликованы протокол (от 27 марта 2017 года) и порядок создания и деятельности рабочего органа.

Указ вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего сообщения договаривающихся сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего протокола в силу.