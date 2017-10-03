Экономика

09:25 03.10.2017

После ремонта подключен к сети 4 энергоблок Запорожской АЭС

Во вторник утром после планового ремонта подключен к сети энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

"3 октября 2017 года в 5.40 энергоблок №4 (Запорожской АЭС – ИФ) включен в сеть после окончания планового среднего ремонта. Идет набор мощности", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой во вторник утром.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тыс МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. КВт каждый. В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране.

По состоянию на 3 октября 2017 года на площадке СХОЯТ установлены 144 контейнера с ОЯТ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг

Товарооборот Украины с Австралией в январе-июле вырос на 56%

Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"

Минэнергоугля передало в Кабмин свое видение формулы расчета цены на газ для населения

Минфин: госдолг Украины в августе-2017 в долларовом выражении возрос на 0,66%, в гривневом - снизился на 0,65%

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко утвердил порядок деятельности органа по координации создания ЗСТ между участниками ГУУАМ

Строительство станет лидером по темпам роста среди украинских отраслей в 2017 году

Рынок акций Украины завершил первые торги в октябре ростом

ФГИ вновь попытается продать блокпакеты "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго"

Нефть дешевеет на сигналах недостаточного сокращения добычи ОПЕК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
джинсы для мужчин на price.ua
РЕКЛАМА