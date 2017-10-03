После ремонта подключен к сети 4 энергоблок Запорожской АЭС

Во вторник утром после планового ремонта подключен к сети энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

"3 октября 2017 года в 5.40 энергоблок №4 (Запорожской АЭС – ИФ) включен в сеть после окончания планового среднего ремонта. Идет набор мощности", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой во вторник утром.

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Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тыс МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. КВт каждый. В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране.

По состоянию на 3 октября 2017 года на площадке СХОЯТ установлены 144 контейнера с ОЯТ.