Экономика

19:00 02.10.2017

"Вимал" планирует запустить третий завод по производству картофельного крахмала в сентябре 2018г

Один из крупнейших производителей картофельного крахмала в Украине - группа компаний "Вимал" (Черниговская обл.) - в сентябре 2018 года намерена запустить третий завод по переработке картофеля мощностью 1440 тонн/сутки.

"Осенью 2018 года мы запускаем новое производство, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, а также с целью реализации проекта глубокой переработки картофеля",- говорится в пресс-релизе компании.

Новый завод строится при технической поддержке датской компании Sicca Dania.

Кроме картофельного крахмала, на новом заводе планируется выпускать фармацевтический крахмал и специальный крахмал для дрожжевых производств.

"После запуска крахмального производства в 2018 году, мы планируем в 2020 году запуск завода, который будет получать протеин из картофельного сока, производить сухие картофельные волокна и жидкое органическое удобрение", - цитируется в сообщении учредитель компании Виктор Лазар.

По его словам, картофельный технический протеин является высоко ликвидным кормовым белком, а пищевой протеин - отличным сырьем для пищевой промышленности.

Группа компаний "Вимал" основана в 1992 году Виктором Лазаром, является крупнейшим экспортером картофельного крахмала из Украины. В состав группы входят подразделения "Вимал-Крахмал", "Вимал-Агро", "Вималспецбуд", "Вимал-Авто".

"Вимал" поставляет свою продукцию в более чем 25 стран мира, среди которых Германия, Нидерланды, Чехия, Польша, Литва, Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таиланд, Китай.

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