"Киевгаз" возобновляет газоснабжение 54 котельных "Киевэнерго"

ПАО "Киевгаз" возобновляет газоснабжение 54 котельных ПАО "Киевэнерго", опломбированных в апреле 2017 года, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

"В течение выходных специалисты "Киевэнерго" возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам. Работа остальных теплоисточников будет восстановлена в ближайшее время. Сегодня без горячего водоснабжения из-за остановки теплоисточников остаются 164 жилых дома. Кроме того, временно без горячей воды остаются 826 домов из-за аварийных повреждений, 98 – из-за плановых работ и реконструкций теплосетей и оборудования", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, часть котельных "Киевэнерго" были опломбированы из-за задолженности за транспортировку газа. По состоянию на 1 октября долг компании перед ПАО "Киевгаз" составляет 176,4 млн грн. Кроме этого, долг "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 2,32 млрд грн.

В то же время по состоянию на 1 сентября столица задолжала за тепло 2,6 млрд грн. Наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" у населения и ЖЭО – 1,35 млрд грн и 690 млн грн соответственно. Задолженность государственного бюджета Украины по компенсации льгот и субсидий населения составляет 304 млн грн.

Удельный вес стоимости газа в тарифе на горячее водоснабжение составляет 54,8%, а в тарифе на отопление – 63,7%.