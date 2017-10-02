Суд снял аресты со счетов дочерних предприятий агрохолдинга "Астарта"

Печерский районный суд Киева решениями от 29 сентября снял аресты со счетов дочерних структур агрохолдинга "Астарта", заблокированных в рамках инициированного Генеральной прокуратурой производства, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Компания продолжает стабильную работу во всех бизнес-сегментах, а также начинает новые инвестиционные проекты по развитию зерновой и сахарной инфраструктуры с привлечением международного финансирования. В частности, на прошлой неделе Европейский инвестиционный банк подтвердил открытие "Астарте" кредитной линии", - отметили в агрохолдинге.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура 19 сентября закрыла уголовное производство против дочерних структур агрохолдинга "Астарта" ввиду отсутствия состава правонарушения.

Печерский райсуд Киева 30 августа по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры наложил арест на счета входящих в агрохолдинг "Астарта" ООО "Цукорагропром" (Киев), ООО "Хмельницкое" (Ждановка Винницкой обл.) и ООО Волочиськ-Агро" (Хмельницкая обл.) в "ИНГ Банк Украина". Согласно материалам дела, уголовное производство было возбуждено 7 июня этого года. Служебные лица "Цукорагропрома" в 2016-2017 гг. поставили пяти предприятиям "Астарты", в числе которые - два вышеуказанных, 85 тыс. тонн жидкого технического аммиака на 715 млн грн, однако другие подробности отсутствуют.

Помимо этого, Печерский райсуд Киева 30 августа предоставил прокурорам и следователям, входящим в состав следственной группы Генпрокуратуры по указанному уголовному производству, временный доступ к вещам и документам ООО "Волочиськ-Агро", ООО "Инвестиционно-промышленная компания "Полтавазернопродукт" (Глобино Полтавской обл.), ООО Агрофирмам "Добробут" (пгт Козельщина Полтавской обл.) и ООО "Хмельницкое".

"Астарта" 6 сентября заявила о проведенном в ее головном офисе обыске по инициативе Генпрокуратуры "при участии вооруженных правоохранителей и с нарушением процессуальных норм", считая эти действия чрезмерными и необоснованными и квалифицируя их как открытое давление на бизнес. Руководство компании обратилось к Генпрокуратуре и руководству страны относительно недопустимости силового давления на бизнес и намерено обжаловать действия силовиков в установленном порядке.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.