Экономика

16:44 02.10.2017

США выделят $5 млн на украинскую кибербезопастность

США предоставят Украине $5млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты предоставят более $5 млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве проинформировали, что 29 сентября в Киеве прошел первый раунд двустороннего диалога по вопросам кибербезопастности. Его участники, признавая важность киберугроз, поделились подходами по организации структур по политике кибербезопасности и порядку действий в ответ на киберинциденты.

Стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.

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