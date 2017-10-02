Нацкомфинуслуг получила специальную награду в номинации "Открытость помещения для доступа информации-2017"

Нацкомфинуслуг получила второе место среди органов государственной власти в номинации "Открытость помещения для доступа к информации-2017", по результатам исследований, которые проводились общественными организациями в сотрудничестве с секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека в рамках платформы "Омбудсмен плюс".

Исследование основывалось на оценке уровня обеспечения доступа к публичной информации субъектами властных полномочий и выполнения требований закона "О доступе к публичной информации".

Специальная награда получена 29 сентября 2017 членом Нацкомфинуслуг Денисом Ястребом в рамках конференции "День права знать: обеспечение доступа к публичной информации".