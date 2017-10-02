Экономика

16:05 02.10.2017

В случае принятия пенсионной реформы минимальная пенсия с 1 октября увеличится до 1452 грн

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что в случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия увеличится до 1452 грн.

"Есть предложение, и мы его поддерживаем, чтобы по году у нас рост социальных выплат, то есть пенсий, шло не на 10%, а на 15% - не на 61 грн люди получили бы больше, а на 140… Если это будет принято, то с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн", - сказал министр в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

Он добавил, что чем раньше Верховная Рада примет законопроект о пенсионной реформе, то тем раньше пенсионеры смогут получить осовременивание пенсий.

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