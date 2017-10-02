"Евраз Южкокс" отапливает часть Каменского по тарифам ниже в 4-5 раз, чем по Украине, за счет коксового газа

ЧАО "Евраз Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл.) отпускает тепловую энергию - отопление и горячую воду - части населения Каменского по тарифам, которые в 4-5 раз ниже, чем в других населенных пунктах Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в понедельник, всем бытовым потребителям тепловой энергии завода отопление рассчитывается исходя из площади их помещений.

"Это небольшая часть жителей поселка, у которых тариф ранее составлял примерно 5 грн/кв. м, в то время как по всему поселку был около 40 грн/кв. м. Сейчас мы провели расчеты и просим НКРЭКУ увеличить тариф до 13 грн/кв. м", - пояснили на предприятии, отметив, что тепловая энергия производится из коксового газа, вырабатываемого при производстве кокса.

Для увеличения тарифов ЧАО "Евраз Южкокс" в понедельник объявило о проведении открытых слушаний относительно формирования тарифов на отпуск тепловой энергии в 2017/2017гг.

"После проведения общественных слушаний материалы будут поданы для рассмотрения и утверждения в установленном порядке в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)", - поясняется в объявлении. Открытые слушания намечены на 1 ноября текущего года.

В обнародованных заводом расчетах и проекте постановления НКРЭКУ предлагается отпуск тепловой электроэнергии населению производить по расценкам 300 грн/Гкал без НДС, государственным и коммунальным предприятиям - по 303,65 грн/Гкал без НДС, другим потребителям - по 353,25 грн/Гкал без НДС.

Как сообщалось, "Евраз-Южкокс" в январе-августе 2017 года снизил выпуск кокса на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 347 тыс. тонн, в том числе в августе выпущено 54 тыс. тонн.

Завод в 2016 году, в частности, произвел 522,923 тыс. тонн доменного кокса, тогда как в предыдущем году - 504,7 тыс. тонн.

Компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), владеет 94,956541% акций предприятия.

Уставный капитал ЧАО "Евраз Южкокс" – 171,918 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР, Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.