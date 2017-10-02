"Интерпайп" поможет в восстановлении инфраструктуры Хьюстона после урагана "Харви"

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" примет участие в восстановлении инфраструктуры Хьюстона (США) после разрушительного урагана "Харви".

Согласно пресс-релизу "Интерпайпа", 2 октября в США вылетела группа сотрудников группы.

В целом планируется направить в США группу в составе 14 человек, которая поможет в ликвидации последствий стихии, обрушившейся на город в конце августа.

При этом уточняется, что граждане Украины будут работать в организации 4 Walls Restoration, созданной местным бизнесом для помощи пострадавшим. Организация помогает пожилым жителям северо-западной части Хьюстона, у которых не было страховки от стихийных бедствий. Сотрудники "Интерпайпа" будут разбирать завалы, расчищать затопленные дома, выполнять гипсокартонные и покрасочные работы.

"Наша дочерняя американская компания North American Interpipe уже много лет базируется в Хьюстоне. После стихийного бедствия в офисе стояла вода до второго этажа. От урагана пострадали наши партнеры, клиенты и сотрудники. Будучи частью этой страны, работая в США, мы считаем своим долгом помочь", - поясняет инициативу генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, формальности не позволили направить сотрудников раньше, "но в Хьюстоне и сейчас недостаток рабочих рук и много работы, где востребована помощь наших людей".

Первая группа из 6 сотрудников украинских предприятий "Интерпайпа" вылетела в США 2 октября и пробудет там около двух недель, после чего в Хьюстон прибудет вторая группа сотрудников компании.

Расположенный в Хьюстоне американский офис "Интерпайпа" во время урагана был вынужден прекратить работу и восстановил ее 10 сентября.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.