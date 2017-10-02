Экономика

14:59 02.10.2017

"Запорожсталь" за 9 мес. снизила выпуск проката на 3,2%, почти ликвидировала отставание по чугуну из-за ввода ДП-3 после ремонта

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-сентябре 2017 года сократил производство проката на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2 млн 466,8 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, за девять месяцев года выплавка стали снизилась на 0,3% - до 2 млн 931,1 тыс. тонн, чугуна - на 0,1%, до 2 млн 740,1 тыс. тонн.

В сентябре произведено 382,2 тыс. тонн чугуна, 350,9 тыс. тонн стали, 291,4 тыс. тонн проката.

"Рост производства чугуна достигнут благодаря выводу реконструированной доменной печи №3 на рабочие параметры, в сентябре 2017 г. достигнута рекордная суточная производительность всех доменных печей комбината – 13,3 тыс. тонн чугуна", - констатируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, снижение производства было связано с остановкой доменной печи №3 в ноябре 2016 года на масштабную экологическую реконструкцию.

"Запорожсталь" по итогам 2016 года увеличила производство проката на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 3 млн 367,9 тыс. тонн, выплавка стали снизилась на 2,2%, - до 3 млн 890,7 тыс. тонн, чугуна - на 5,5%, до 3 млн 600,2 тыс. тонн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

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