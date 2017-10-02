Украина за 9 мес. сократила выпуск стали на 14%, проката - на 16%, чугуна - на 18%, нарастила труб на 26%

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам января-сентября 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 15,762 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр) в понедельник, выпуск общего проката за девять месяцев снизился на 16% - до 13,469 млн тонн, чугуна - на 18%, до 14,626 млн тонн.

Выпуск труб за указанный период возрос на 26% - до 784 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 21% - до 7,696 млн тонн.

В сентябре было произведено 1,934 млн тонн стали, 1,663 млн тонн общего проката, 1,854 млн тонн чугуна, 92,1 тыс. тонн труб и 845 тыс. тонн кокса.

Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.