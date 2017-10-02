Экономика

14:37 02.10.2017

Украинские верификаторы планируют 12 полетов на 2018 год в рамках Договора об открытом небе, в т.ч. над территорией РФ

Украинские верификаторы в следующем, 2018 году, планируют осуществить 12 наблюдательных полетов в рамках Договора об открытом небе, в том числе над территорией Российской Федерации, сообщает Управление верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник.

"Украина планирует выполнить 12 наблюдательных полетов над территориями государств-участников Договора об открытом небе с учетом тенденций развития безопасностной ситуации, количества военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации. Миссии наблюдательных полетов на территории Российской Федерации Украина планирует провести совместно с государствами-партнерами", - говорится в сообщении.

Такие предложения делегация Управления верификации Генштаба ВСУ будет отстаивать во время заседания Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2018 год. Заседание упомянутой Консультативной комиссии состоится 5-6 октября текущего года в Вене (Австрия).

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