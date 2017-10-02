Южанина призвала зарегистрировать законопроект о налоге на выведенный капитал

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина призвала зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.

"Два года назад мы зарегистрировали инициативу по внедрению налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль… Понимая, что нужно дать время на расчеты показателей влияния такого налога, мы передали эту инициативу на сторону правительства. Правительство на протяжении нескольких месяцев отрабатывало со своей стороны введение данного налога, однако до сих пор данный законопроект не зарегистрирован в Верховной Раде", – сказала Нина Южанина на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп, комитетов в понедельник.

Как отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, необходимые расчеты уже есть.

"Конечно, при внедрении нового налога нельзя обеспечить точно такие же поступления в бюджет (как от налога на прибыть – ИФ), но мы должны заставить себя делать шаг за шагом для поднятия экономики", - отметила она, обращаясь к первому вице-премьер-министру – министру экономического развития Степану Кубиву.