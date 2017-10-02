Экономика

12:15 02.10.2017

ФГИ передаст в аренду "Солар Чернобыль" площадку на 2,5 тыс. кв. м. возле ЧАЭС

ООО "Солар Чернобыль" победило в конкурсе на право аренды части "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС" площадью 2,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

"Солар Чернобыль" предложило наибольший размер арендной платы", - уточняют в ФГИ

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Как сообщалось, ранее "Солар Чернобыль" арендовала часть бетонной площадки возле сооружения "распределительное устройство 2-ой очереди" в Припяти площадью 1,7 га.

Единственным бенефициаром "Солар Чернобыль", согласно данным Госреестра, является Евгений Варягин – бывший руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым).

В то же время в Госагентстве по управлению зоной отчуждения утверждают, что "Солар Чернобыль" является совместным проект консорциума "Enerparc AG - Родина Энержи Груп".

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