МЭРТ скорректировал увеличение лимитов ГОКам Кривбасса по сбросу обратных вод в Ингулец до 11,5% с 63,6% до 1 марта 2018г

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обновило проект распоряжения Кабинета министров Украины о разрешении горнорудным предприятиям Криворожского бассейна сброс обратных вод из хвостохранилищ в р.Ингулец с 9,596 млн куб. м (в период с 1 ноября 2016 года до 1 марта 2017 года) до 10,7 млн куб. м с 15,7 млн куб. м в первоначальном варианте (с 1 ноября 2017 года до 1 марта 2018 года).

Обновленный проект распоряжения правительства "О сбросе излишков обратных вод в реки Ингулец и Саксагань", пояснительная записка к нему и регламент сброса излишков обратных вод Кривбасса размещены департаментом промышленной политики МЭРТ на сайте ведомства для обсуждения в понедельник.

Как сообщалось, на Кривбассе находится 21 млрд тонн разведанных запасов железных руд, промышленные запасы составляют 18 млрд тонн с глубиной залегания до 2,7 км. С началом освоения недр Кривбасса добыто около 6 млрд тонн железорудного сырья. В настоящее время в Кривбассе одновременно эксплуатируется 18 месторождений, которые разрабатываются открытым и подземным способами.

В бассейне действует восемь шахт по добыче железной руды подземным способом и 10 открытых карьеров пяти ГОКов. В 90-х годах была остановлена работа шести шахт, три из которых закрыты и ликвидированы, три - в режиме сухой консервации.

Суммарно ГОКи и законсервированные шахты откачивают на поверхность до 40 млн куб. м подземных вод, из которых 16-17 млн куб. м высокоминерализованной воды. Максимальные возможности по использованию подземных вод в оборотных циклах горнорудных предприятий - около 28-30 млн куб. м в год. Остальные 11-12 млн куб. м излишков возвратных вод временно аккумулируются в прудах-накопителях, которые необходимо сбрасывать в реки Ингулец и Саксагань во избежание затопления шахт и карьеров, их остановки и для предотвращения техногенных катастроф.

Сбрасываемые излишние возвратные воды разбавляются водами Днепра (около 40-45 млн куб. м) для нормализации концентрации солей. Еще около 60 млн куб. м днепровской воды направляется на промывку русла р.Ингулец и около 8 млн куб. м - для промывки русла р. Саксагань. Суммарно задействуется около 120 млн куб. м днепровской воды.

Работы осуществляются за счет горнорудных предприятий.

Кроме того, сообщалось, что Кабинет министров Украины распоряжением №929-р от 7 декабря 2016 года, подписанным премьер-министром Владимиром Гройсманом, разрешил горнорудным предприятиям Криворожского бассейна сбрасывать возвратные воды из хвостохранилищ в р.Ингулец до 1 марта 2017 года.

В приложении к распоряжению содержались фактические объемы откачки обратных вод по горнорудным предприятиям до 1 марта 2017 года. В целом объем откачки по предприятиям был определен в 12886,9 тыс. куб. м, в том числе Криворожский железорудный комбинат - 5893 тыс. куб. м, "Евраз-Сухая Балка" - 805,7 тыс. куб. м, "ArcelorMittal Кривой Рог" - 3066,4 тыс. куб. м, Центральный горно-обогатительный комбинат - 3121,8 тыс. куб. м.